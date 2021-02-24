مصر للطيران: لا توجد مشكلة فى طراز بوينج 777 وإنما فى محركات 4 طائرات

رامى محيى الدين

قال الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة أوقفت 4 طائرات من طراز بوينج 777 والمشكلة ليست في الطائرات أو الطراز ولكن المشكلة في المحركات المركبة في تلك الطائرات الأربعة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: لدينا طائرات من الطراز نفسه وما زالت في الخدمة، ولكن عليها محركات مختلفة ولا توجد أي طائرة تقلع في أي رحلة إلا بعد التأكد من أنها فنيا سليمة.



وكانت أعلنت شركة مصر للطيران أنه بناء على توصية شركة بوينج العالمية الصانعة للطائرات وقرار الإدارة الفيدرالية الأمريكية للطيران (FAA) بإيقاف تشغيل للطائرات من طراز BOEING 777-200 والمزودة بمحركات برات اند ويتني 112-4000، قررت الشركة القابضة لمصرللطيران إيقاف تشغيل 4 طائرات من طراز البوينج B777-200 التى تمتلكها الشركة ضمن أسطولها الجوي والمزودة بذات المحركات.



وأشارت الشركة في بيان لها، إلى أن ذلك يأتى تطبيقاً للتوصية حتى إصدار بروتوكول الفحص الفنى لهذه المحركات وتنفيذه على هذه المحركات وذلك على صدى واقعة احتراق محرك طائرة شركة يونايتد إيرلاينز وتناثر أجزاء منه فى الجو.



ولا يسري القرار على طراز بوينج 300-777 الذى تقوم الشركة بتشغيل 6 طائرات منه مزودة بمحركات من طراز مختلف عن برات اند ويتني 112-4000.