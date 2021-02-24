محافظ جنوب سيناء يوقع عقد تشغيل "قزق" متطور بشرم الشيخ لخدمة اليخوت والسفن السياحية

جنوب سيناء - فايزة مرسال - ياسر عامر

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء بحرى أشرف عبد المنعم، القائم بتسيير أعمال رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، عقد تشغيل " قزق" رصيف سفن متطور بشرم الشيخ، بتكلفة 65 مليون جنيه، لصيانة وإصلاح السفن واليخوت بمنطقة خليج العقبة .

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن هذا القزق يعمل على توفير الوقت، خاصة أن السفن كانت تنتقل لمسافة 400 كيلو للوصول لأقرب " قزق " بالمنطقة لإجراء الصيانة .

وأوضح المحافظ أن القزق يتضمن 2 سقالة بطول 45 مترا ، ورصيف بحرى بطول 35 متر طولي ، وغاطس 5 متر مزود بمساحة خلفية 8 آلاف متر مربع ومجهز بكامل الخدمات والمرافق والمبانى الإدارية والخدمية ورافع ميكانيكى حمولة 200 طن، ويكفى لاستيعاب 400 يخت سنوي.

وأكد المحافظ أن القزق يوفر فرص عمل لأبناء محافظة جنوب سيناء ويفتح المجال لأنشطة جديدة بالمنطقة ، ويعد المشروع قيمة مضافة لميناء شرم الشيخ والمناطق السياحية بجنوب سيناء ، لكونه يوفر متطلبات اليخوت والسفن السياحية من أعمال الصيانة والإصلاح بالمنطقة ، مما يعمل على تنشيط وزيادة حركة سياحة اليخوت .

وجرى إنشاء القزق الميكانيكى على مساحة 700 متر بينهم 90 مترا داخل المياه لإصلاح وصيانة اللنشات واليخوت ويستوعب 30 لنش، ويعد نقلة نوعية على أرض شرم الشيخ وخليج العقبة بشكل عامل كونه يخدم السفن السياحية بكافة مدن خليج العقبة ، ما سيوفر الوقت ويقلل من نفقة النقل لميناء الطور البحرى لإجراء الصيانة لليخوت والسفن .

شهد توقيع العقد المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء جمال عبد الرشيد، سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانونى للمحافظة، واللواء هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين المصرية بالقاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية بجنوب سيناء .