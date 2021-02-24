اليوم السابع
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الأربعاء، 24 فبراير 2021 05:02 م
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محافظ أسوان يفتتح غدا عددا من المشروعات فى إدفو

الأربعاء، 24 فبراير 2021 03:34 م
محافظ أسوان يفتتح غدا عددا من المشروعات فى إدفو محافظ أسوان
أسوان – عبد الله صلاح

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يفتتح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان وعدد من المسؤلين، غداً الخميس، عددا من المشروعات، وذلك بمدينتى إدفو وأسوان.

ومن المقرر أن يستهل محافظ أسوان والمسؤلين جولته، بتفقد مصنع سكر إدفو لمتابعة إنتاج السكر المحلى من محصول القصب بالمصنع، ثم يتوجه إلى "مطحن إدفو" لتفقد وافتتاح أعمال التطوير الجارية بالمطحن استعداداً لاستقبال موسم توريد القمح.

ويعد مصنع سكر إدفو التابع لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية شركة مساهمة مصرية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، هو واحدة من أكبر منتجي السكر في جمهورية مصر العربية.

ويستقبل المصنع كميات من محصول القصب الذى تم زراعته بطريقة "الشتل"، وهى تعد تقنية جديدة من التطبيقات الزراعية التكنولوجية الحديثة والتى تلعب دورًا مهمًا ومؤثرًا فى زيادة إنتاجية محصول القصب، وتتيح للمزارع اختصار الوقت، وتعمل على توفير مياه الرى.


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مصنع سكر ادفو

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