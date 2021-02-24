اليوم السابع
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كلبان طارداه.. تفاصيل مأساوية عن مصرع طالب تحت عجلات ميكروباص البدرشين

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:00 ص
كلبان طارداه.. تفاصيل مأساوية عن مصرع طالب تحت عجلات ميكروباص البدرشين جانب من الحادث _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مصرع طالب بعدما صدمته سيارة ميكروباص، أثناء عبوره الطريق بالبدرشين، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان، وصديق المجنى عليه، والذى كان بصحبته أثناء الواقعة.

وتبين من التحقيقات، أنه أثناء عبور الضحية للطريق محاولًا الهروب من كلبين ضالين كانوا يطاردانه، صدمته سيارة قادمة من الاتجاه الأخر فسقط على الأرض ولقى مصرعه.

وتسلمت جهات التحقيق نتائج تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والتى أكدت صحتها على النحو سالف الذكر.

النيابة العامة بجنوب الجيزة صرحت بدفن جثة الطالب الذى لقى مصرعه بمنطقة البدرشين، بعدما صدمته سيارة ميكروباص خلال محاولته الهرب من هجوم كلب ضال، أثناء سيره بالشارع.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد مصرع طالب صدمته سيارة ميكروباص فى البدرشين، وبإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن الشاب الضحية خلال سيره بالشارع بصحبة صديقه فوجئ بكلب ضال يهاجمه، وأثناء محاولته الهرب من الكلب صدمته سيارة ميكروباص مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


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