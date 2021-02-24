طرق الوقاية من الهشاشة وآلام العظام لكبار السن فى 6 خطوات

كتبت مروة هريدى

تتزايد حالات الإصابة بآلام المفاصل والعظام عادة بين كبار السن، حيث تعتبر صحة العظام أحد القضايا التى تتطلب اهتمامنا بعد سن معينة، خاصة أن كتلة العظام وكثافتها تقل مع تقدم العمر، مما يجعل العظام أضعف من ذى قبل، لذلك يجب أن يكون كبار السن أشد حذرًا بصحة عظامهم خاصة فى فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

من جانبه، يقول الدكتور شاندراشيخار ديكسيت، أخصائى جراحة العظام والمفاصل، إن العظام تصبح أكثر عُرضة للكسور مع تقدم العمر وهى ليست المشكلة الوحيدة لضعف صحة العظام، فهناك مشاكل أخرى مثل الإصابة بهشاشة العظام وغيرها.

- كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟

يقول أخصائى جراحة العظام أن اختبار كثافة العظام يعنى قياس كثافة المعادن الموجودة فى العظام، وهى أفضل طريقة لتقييم صحة العظام وتشخيص الإصابة بالهشاشة وغيرها من أمراض العظام الأخرى، وبجانب الشيخوخة هناك عوامل أخرى تُسبب ضعف العظام مثل ضعف النظام الغذائى المتبع والذى قد ينقص من الكالسيوم المسئول عن تغذية العظام، وكذلك نمط الحياة غير الصحى والمستقر الذى لا يعتمد على ممارسة الرياضة، وكذلك التدخين وتناول بعض الأدوية التى تضر بصحة العظام.

- طرق الحفاظ على صحة العظام

1- إجراء تغييرات مختلفة على نمط الحياة مثل التعرض لأشعة الشمس المفيدة جدًا لصحة العظام.

2- ممارسة الرياضة أو القيام بأى نشاط بدنى.

3- الحفاظ على جدول نوم مناسب.

4- الإقلاع عن التدخين.

5- تجنب الإفراط بتناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين.

6- اتباع نظام غذائى صحى يتضمن الحليب والجبن فهى أفضل مصدر للكالسيوم، بجانب فول الصويا والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات خاصة اللوز وغيرها.