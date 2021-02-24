اليوم السابع
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طرق الوقاية من الهشاشة وآلام العظام لكبار السن فى 6 خطوات

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:00 ص
طرق الوقاية من الهشاشة وآلام العظام لكبار السن فى 6 خطوات ممارسة الرياضة والتعرض للشمس أحد طرق الحفاظ على صحة العظام
كتبت مروة هريدى

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تتزايد حالات الإصابة بآلام المفاصل والعظام عادة بين كبار السن، حيث تعتبر صحة العظام أحد القضايا التى تتطلب اهتمامنا بعد سن معينة، خاصة أن كتلة العظام وكثافتها تقل مع تقدم العمر، مما يجعل العظام أضعف من ذى قبل، لذلك يجب أن يكون كبار السن أشد حذرًا بصحة عظامهم خاصة فى فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

 

صحة العظام
 

من جانبه، يقول الدكتور شاندراشيخار ديكسيت، أخصائى جراحة العظام والمفاصل، إن العظام تصبح أكثر عُرضة للكسور مع تقدم العمر وهى ليست المشكلة الوحيدة لضعف صحة العظام، فهناك مشاكل أخرى مثل الإصابة بهشاشة العظام وغيرها.

- كيف يتم تشخيص هشاشة العظام؟

يقول أخصائى جراحة العظام أن اختبار كثافة العظام يعنى قياس كثافة المعادن الموجودة فى العظام، وهى أفضل طريقة لتقييم صحة العظام وتشخيص الإصابة بالهشاشة وغيرها من أمراض العظام الأخرى، وبجانب الشيخوخة هناك عوامل أخرى تُسبب ضعف العظام مثل ضعف النظام الغذائى المتبع والذى قد ينقص من الكالسيوم المسئول عن تغذية العظام، وكذلك نمط الحياة غير الصحى والمستقر الذى لا يعتمد على ممارسة الرياضة، وكذلك التدخين وتناول بعض الأدوية التى تضر بصحة العظام.

 

صحة العظام
 

- طرق الحفاظ على صحة العظام

1- إجراء تغييرات مختلفة على نمط الحياة مثل التعرض لأشعة الشمس المفيدة جدًا لصحة العظام.

2- ممارسة الرياضة أو القيام بأى نشاط بدنى.

3- الحفاظ على جدول نوم مناسب.

4- الإقلاع عن التدخين.

5- تجنب الإفراط بتناول المشروبات التي تحتوى على الكافيين.

6- اتباع نظام غذائى صحى يتضمن الحليب والجبن فهى أفضل مصدر للكالسيوم، بجانب فول الصويا والخضروات الورقية الخضراء والمكسرات خاصة اللوز وغيرها.


اسباب هشاشة العظام

اعراض هشاشة العظام

فوائد النوم الجيد

فوائد ممارسة الرياضة

اضرار التدخين على العظام

طرق الحفاظ على صحة العظام

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