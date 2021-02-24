س و ج .. كيف تحمى نفسك اثناء القيادة في اوقات البرق والرعد؟

كتبت : أمانى سمير

تعد القيادة أثناء وجود البرق والرعد من أخطر العوامل الجوية التي يمكن مواجهتها خاصة أثناء السفر أو قيادة السيارة ليلا، ما يجعل هناك ضرورة لاتباع بعض النصائح لتفادي حدوث أية حوادث مرورية وفي السطور التالية نعرض أهم الأسئلة الخاصة بذلك وأجوبتها.



س : ماذا نفعل لمواجهة البرق والعواصف الرعدية أثناء القيادة؟

ج : لابد وأن تكون السيارة مجهزة لمواجهة العواصف الرعدية لتصبح أكثر الأماكن أماناً حتى أكثر من المنازل وهو الأمر الذي يجعل من تجهيز السيارات لهذه الظروف أمراً مهماً مثل إزالة هوائي الراديو "الاريال " الموجود على سطح السيارة أو على صندوق أمتعتها منعا لعدم تأثر السيارة بأي شحنة كهربائية .



س: كيف يمكن لقائد السيارة أن يحمي نفسه في حالة إيقاف السيارة علي جانب الطريق ؟

ج : علي قائد السيارة في حالة الركنة علي جانب الطريق أن يلزم مكانه بالسيارة خاصة مع وجود أمطار وعدم النزول وتلامس الأرض حتي لا يحدث له أي نوع من أنواع الصعق الكهربائي، بالإضافة إلي ركن السيارة بعيداً عن اللوحات الإعلانية الضخمة المصنوعة من المعدن والتي تكون أكثر عرضة لتلقي ضربات البرق.



س: هل تتأثر إطارات السيارة أثناء وجود البرق والرعد ؟

ج : بالفعل تعتبر إطارات السيارات عامل هام لعزل السيارة بشكل جيد عن التلامس المباشر بالأرض خاصة في وجود الأمطار لتصبح ذات وظيفة أخرى مهمة في حالة وجود برق في السماء.



س : هل لابد من الابتعاد عن الطريق أثناء العواصف؟

ج : يجب الابتعاد عن جانبي الطريق وخاصة عن الأعمدة والأشجار خوفا من إسقاط العواصف لأي منها.



س : هل هناك سرعة معينة يجب الالتزام بها أثناء وجود البرق والرعد؟

ج : يجب عدم القيادة بسرعة أي تكون القيادة بسرعة متوسطة أو بطيئة إذا لزم الأمر حتى يتم التحكم بشكل أكبر في السيارة وكذلك حتي نمتلك الوقت الكافي لتفادي المواقف المفاجئة.



س : هل المناورة أثناء القيادة في الرعد والبرق تكون سلبية علي السيارة وقائدها ؟

ج : بالفعل تعتبر المناورة أثناء القيادة في ظل وجود برق ورعد وعواصف يمكنها أن تجعل بعض السيارات الخفيفة تنحرف قليلا عن خط سيرها وقد يحدث حادث سير مروري بشكل فوري لذا لابد من الحذر .