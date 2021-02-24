سفير الفلبين بمصر يتفقد مزارع المانجو فى الإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

حرص سولبيشيو كونفيادو سفير الفلبين بالقاهرة، خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، علي تفقد مزارع المانجو الإسمعلاوي الموجودة بنطاق محافظة الإسماعيلية، بالتنسيق مع مديرية الزراعة بالمحافظة، اليوم الأربعاء.

وتفقد السفير الفلبيني، عددًا من المصانع، جلال جولته الصباحية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسماعيلية.

وكان في استقبالهم الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية والمهندس علي غنيم مدير الشئون الزراعية.

وأوضح محمود عبد القادر، مدير إدارة المكافحة بمديرية الزراعة، أن المحافظة تطبق أحدث الأساليب الزراعية المتطورة في الزراعة المكشوفة والمحمية والمكافحة المتكاملة لإنتاج غذاء صحي وآمن وخالٍ من الأثر المتبقى من المبيدات.

وأشار إلى تمتع المحافظة بمميزات التصدير والإنتاج للعديد من المحاصيل التسويقية المهمة على مستوى الجمهورية في الأسواق الخارجية لحصولها على أعلى معدلات المواصفات الدولية وشهادات الأيزو.

من جهته قال المهندس أحمد عبد الفتاح، مدير البساتين، إن الهدف من تصدير المحاصيل الزراعية هو زيادة دخل الدولة من العملات الأجنبية وزيادة دخل المزارع في ظل جائحة كورونا التي تجتاح العالم، وانتعاش الاقتصاد المصري بزيادة التصدير وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارع ، خاصة أن المزارع الإسماعلاوى لديه وعي وخبرة في تطبيق الممارسات الزراعية الصحية ومعرفة شروط التصدير جيدًا.

أبدى السفير الفلبيني والوفد المرافق له، إعجابه الشديد بمستوى الجودة محصول المانجو الإسماعيلي والمعاملات التي تتم أثناء الزراعة من مكافحة بيولوجية التسميد حيوي ونظافة المحصول وكذلك معاملات ما بعد الحصاد من فرز وتعبئة وتجميد.

جاء ذلك خلال زيارته محافظة الإسماعيلية، حيث استقبله اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وقرينته والوفد المرافق لهما، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية وذلك لبحث سبل التعاون في مجال التجارة والأستثمارات بين الجانبين، وبحث سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات وأيضًا توطيد العلاقات الثنائية.

وأستعرض محافظ الإسماعيلية خلال اللقاء حجم المشروعات القومية التي أقيمت على أرض محافظة الإسماعيلية بدءً من الأنفاق والإسماعيلية الجديدة وشبكة الطرق التي تربط بين المحافظات وصوامع الغلال الجديد بأبوصوير، ونهاية بالمجمع الطبي الذي تم أفتتاحة الشهر الجاري والذي يعد صرح كبير في مجال الصحة.



