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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-2-2021 أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:29 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-2-2021 أمام الجنيه المصرى الدينار الكويتى
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-2-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام التعاملات أمس بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند 48.81 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.62 جنيه للشراء، 52.02 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار والريال السعودى، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، بينما  سجل سعر صرف الريال السعودى 4.09 جنيه للشراء، 4.18 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:


سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى
 

51.62  جنيه للشراء.

52.02  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

48.81  جنيه للشراء .

52.03  جنيه للبيع .

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

48.81  جنيه للشراء.

52.03  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس
 

51.62  جنيه للشراء.

52.10  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

48.79  جنيه للشراء.

52.10  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

48.87  جنيه للشراء.

52.07  جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى
 

48.39  جنيه للشراء.

51.96  جنيه للبيع.


سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى اليوم

الدينار الكويتى

الدينار الكويتى اليوم

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