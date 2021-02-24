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سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2021 بالبنوك أمام الجنيه المصرى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:59 ص
سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2021 بالبنوك أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ريهام الباشا

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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 24-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مقارنة بختام تعاملات أمس، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى  15.62جنيه للشراء، و15.72جنيه للبيع، ومسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر استقرارا عند 15.61جنيه للشراء، و15.71جنيه للبيع، وسجل فى البنك التجارى الدولى cibوبنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

وعالميا، بلغ مؤشر الدولار في أحدث تعاملات أمس الثلاثاء 90.046، ليستقر خلال الجلسة، بعد أن نزل في وقت سابق إلى 89.941 وهو أدنى مستوياته منذ 13 يناير.

وارتفع اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.2168 دولار، وترتفع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو أيضا لكنها انخفضت الاثنين الموافق 22 فبراير بعد أن قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك "يتابع عن كثب" ارتفاع تكاليف الاقتراض.

 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.61 جنيه للشراء .

15.71 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.63 جنيه للشراء .

15.73 جنيه للبيع .

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 


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