سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء.. ويسجل 48.81 جنيه بـ"البنك الأهلى"

كتبت : سماح حمدى

ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 23-2-2021، ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى ارتفاعا ليسجل 48.81 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 48.78 جنيه للشراء، 51.95 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.60 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع.

نزل الدولار لفترة وجيزة لأدنى مستوياته منذ 13 يناير اليوم الثلاثاء، إذ تحول تركيز المستثمرين إلى الكيفية التي ربما يتعامل بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مع توقعات التضخم الآخذة في الارتفاع من جديد، بينما حومت العملات المرتبطة بالسلع الأولية عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.60 جنيه للشراء.

51.99 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

48.81 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 48.78 جنيه.

52.03 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 51.95 جنيه.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

48.81 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.62 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

48.79 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.90 جنيه للشراء.

52.10 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.39 جنيه للشراء.

51.96 جنيه للبيع.