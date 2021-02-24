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خادم الحرمين الشريفين يمنح أوسمة لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:22 م
خادم الحرمين الشريفين يمنح أوسمة لـ92 مواطنا لتبرعهم بأحد أعضائهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
كتب محمد جمال

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 92 موطنا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الأوسمة منحت للمواطنين والمواطنات وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.

وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء، فكرة أطلقها الملك سلمان وتهدف إلى تشجيع السكان في السعودية على تعبئة استمارة تبرع تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر قد يكون في أشد الحاجة إليها وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغيا إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفي احتراما لرغبته الشخصية.


الملك سلمان

خادم الحرمين

السعودية

تبرع بأعضاء

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