اليوم السابع
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حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية لضبط المخالفات.. صور

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:57 ص
حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بالقليوبية لضبط المخالفات.. صور مكامير الفحم بأجهور
كتبت آية دعبس

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أجرت الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى، والمعمل المركزى ووحدة الفحم، حملة تفتيشية مكبرة على مكامير الفحم بمنطقة أجهور بمحافظة القليوبية، لإحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث
 
وشارك فريق التفتيش البيئى عددًا من الجهات المعنية منها، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات والوحدة المحلية لمدينة أجهور، وكذلك بمشاركة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
 
تم خلال الحملة فحص وحدات التشغيل والمعالجة وإجراء القياسات المعملية لعددا من تلك المكامير، كما تبين من أعمال الفحص والمعاينة لبعض المكامير عدم وجود سجل الحالة البيئية وسجل المواد والمخلفات الخطرة وعدم توضيح طرق التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، كما تبين عدم ارتداء مهمات الوقاية لدرء مخاطر المهنة.
 
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال عددا من المخالفين وذلك لعدم الالتزام  بالاشتراطات الواردة بقانون البيئة.
 
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