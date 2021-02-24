جورجيا تسجل 443 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في جورجيا 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 268 ألفا و954 حالة على مستوى البلاد.
وأفادت صحيفة (نيو برس) الجورجية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن حصيلة الوفيات بلغت 3473 حالة عقب تسجيل 6 حالات وفاة جديدة منذ أمس.
وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 2692 حالة على مستوى البلاد من بينهم 302 حالة خطرة، بينما تجاوز عدد حالات التعافي الـ263 ألفا.
جورجيا تسجل 443 إصابة جديدة و6 وفيات بفيروس كورونا خلال 24 ساعةالأربعاء، 24 فبراير 2021 12:13 م
كورونا - أرشيفية
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سجلت السلطات الصحية في جورجيا 443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 268 ألفا و954 حالة على مستوى البلاد.
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