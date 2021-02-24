توصيات هامة للمزارعين لمواجهة الطقس المتقلب والأمطار ..عدم رى القمح فى المقدمة

كتب عز النوبى

ينشر "اليوم السابع"، التوصيات الخاصة للمزراعين لحماية المحاصيل المختلفة من التأثيرات السلبية التي قد تترتب على حالة الطقس المتقلب، وارتفاع درجات الحرارة ثم انخفاض درجات الحرارة ثم عودتها للارتفاع ، وهطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة، خاصة شمال البلاد والدلتا، وهبوب الرياح على بعض المناطق.

وأهاب قطاع الإرشاد الزراعي بكافة المزارعين، اتخاذ عدداً من الإجراءات المهمة واتباع عددا من التوصيات السريعة والعاجلة، لمنع اية تأثيرات سلبية على المحاصيل الزراعية المختلفة.

وتشمل التوصيات بالنسبة لمحصول القمح، عدم إجراء أية ريات خلال الأيام المطيرة مع التوصية بإجراء رشة هامة من مركبات عالي الماغنسيوم والبوتاسيوم فوسفيت بالمعدلات الموصي بها، كذلك ينصح بإجراء رشة هامة للوقاية من مرض صدأ القمح بعد سقوط الأمطار.

وفيما يتعلق بأشجار الفاكهة خاصة في بداية النمو، أشارت التوصيات إلى ضرورة إعطاء رية سريعة اليوم ، بحيث يتم إضافة عالى الفوسفور مع نترات الماغنسيوم ، مع إعطاء رشة بمركب سليكات البوتاسيوم مع البوتاسيوم فوسفيت بمعدل 8 سم / لتر، لافتة الى انه بالنسبة لمحاصيل الخضر والنباتات الطبية والعطرية، يجب الامتناع عن الري قبل سقوط الأمطار مع إجراء رشة مهمة بعالي الماغناسيوم والبوتاسيوم.

وأكدت التوصيات على انه بالنسبة لباقي المحاصيل والأشجار يجب إجراء الرشات الوقائية الضرورية ضد ما هو متوقع من أمراض الرطوبة العالية بالمركبات النحاسية الموصي بها، فضلاً عن الفحص الدوري للحشرات والاكاروسات علي كل الزراعات واتخاذ اللازم نحو ظهور اي منها.