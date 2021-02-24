بولندا تعيد فرض قيود فى منطقة بشمال شرق البلاد بسبب تزايد إصابات كورونا

كتب أحمد عرفة

قال وزير الصحة البولندي، آدم نيدزيلسكي، إن بولندا ستعيد فرض قيود في منطقة بشمال شرق بولندا، التى أبلغت عن عدد كبير نسبيا من الإصابات بفيروس كورونا الجديد، مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم أضاف وزير الصحة البولندى: "قررنا أن نتراجع خطوة صغيرة إلى الوراء"، موضحا أنه اعتبارا من السبت ستغلق مراكز التسوق والفنادق والمدارس في منطقة فارمينسكو-مازورسكي.

وفى وقت سابق سجلت وزارة الصحة البولندية 12 ألفا و146 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة بالفيروس في البلاد إلى مليون و661 ألفا و109 حالات.

يُذكر أن حوالي مليونين و384 ألفًا و794 شخصًا قد حصلوا على لقاح "كورونا" في بولندا منذ بدء توافر اللقاح بالبلاد في شهر يناير الماضي.