اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 24 فبراير 2021 11:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وأكاديمية إعداد القادة فى العلوم الهندسية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:09 م
بروتوكول تعاون بين جامعة السويس وأكاديمية إعداد القادة فى العلوم الهندسية أعضاء جامعة السويس وأكاديمية إعداد القادة
السويس - سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، توقيع برتوكول تعاون بين جامعة السويس والأكاديمية العربية لإعداد القادة ALCT في العلوم الهندسية، بمقر الجامعة بمدينة السلام ١ بحى فيصل.

جاء ذلك بحضور دكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، والدكتورة إيمان وليم، المدير التنفيذي للأكاديمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور السيد الشرقاوى، أن هذا البروتوكول إلى توفير فرص لتدريب طلاب الجامعة من التخصصات الهندسية والتكنولوجية (هندسة البترول والتعدين-الهندسة- التكنولوجيا) علاوة على عقد دورات تدريبية لتغيير المسار المهني لخريجي الجامعات ومساعدتهم في ايجاد فرص عمل في المجالات المختلفة.

وأشار " الشرقاوى " فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الأكاديمية تقدم بالتنسيق مع الكليات المعنية مجموعة من البرامج المتميزة في تنمية المهارات المهنية واكتساب الخبرات بما يؤهل المتدربين على الوجه الأنسب لمتطلبات سوق العمل، ويكسبهم قدرة تنافسية عالية على شتى المستويات سواء محليا أو إقليميا، مضيفا أن مجلس الجامعة إعتمد اليوم البروتوكول تمهيدا لبدء التفعيل.

 

 


جامعة السويس

محافظة السويس

السويس

اخبار السويس

بروتوكول تعاون

اكاديمية اعداد القادة

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة