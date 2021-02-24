باريس تؤكد توقيف فرنسى فى إيران وتعلن اتصالها المنتظم مع مواطنها

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، توقيف فرنسي في إيران معلنة أنها على اتصال منتظم به، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق، قال محام يدعى سعيد دهقان لـ رويترز اليوم الأربعاء، إن إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ تسعة أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه.
وقال دهقان: "اسمه بنجامين وهو محتجز فى سجن وكيل آباد فى مدينة مشهد. اعتقل قبل 9 أشهر ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة"، ولم يتسن الوصول إلى القضاء الإيرانى للتعقيب.
وإذا تأكد الاعتقال، فسيكون ذلك فى توقيت حساس، إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى لعام 2015 لإحياء الاتفاق الذى انسحب منه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى 2018.
باريس تؤكد توقيف فرنسى فى إيران وتعلن اتصالها المنتظم مع مواطنهاالأربعاء، 24 فبراير 2021 08:57 م
وزير خارجيه فرنسا لودريان
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أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، توقيف فرنسي في إيران معلنة أنها على اتصال منتظم به، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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