اليوم السابع
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انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى قوص بقنا الأحد المقبل

الأربعاء، 24 فبراير 2021 10:22 م
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال فى قوص بقنا الأحد المقبل قافلة طبية - صورة أرشيفية
قنا _ صابر سعيد

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أعلنت الإدارة الصحية بقوص جنوب محافظة قنا، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، الأحد المقبل، والتطعيم المنزلي للأطفال من خلال فرق طبية.

وأوضح الدكتور علي عبيد، مدير عام صحة قوص، أن صحة قوص ستدفع بـ20 فرقة طبية للمرور على المنازل ضمن حملة تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال عن طريق نقط الفم، كما أن حملة التطعيم بالسولك التي بدأت يوم الإثنين مستمرة للغد مع انتشار فرق طبية بدور المناسبات لتقليل التزاحم علي الوحدات الصحية.

يذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، ستنطلق خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس، حيث تستهدف الحملة تطعيم 16.7 مليون طفل، بالمجان.

وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 


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