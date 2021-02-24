اليوم السابع
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انتخاب فلسطين نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز

الأربعاء، 24 فبراير 2021 04:09 م
انتخاب فلسطين نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز فلسطين - أرشيفية
أ ش أ

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انتخبت دولة فلسطين، نائبا لرئيس مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى "Nam S&T Center"، ممثلة بنائب رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز، حسين الأعرج، إلى جانب نائبين آخرين من مصر وموريشيوس.
وذكرت وكالة أنباء فلسطين اليوم الأربعاء أنه خلال الاجتماع الدوري الخامس عشر لمجلس المحافظين لمركز العلوم والتكنولوجيا الذي تستضيفه سيريلانكا افتراضيا عبر تقنية "زووم" تم عطاء الأولولية لفلسطين في الانتخابات.
ومن جانبة ،شكر رئيس المجلس عدنان سمارة مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى وأعضاءه على إعطاء الأولولية لفلسطين بدعمها وانتخابها في هذا المنصب الهام.
يذكر أن مركز العلوم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية الأخرى، هو منظمة حكومية دولية تم إنشاؤها عام 1989 في نيودلهي بالهند، بموجب توصيات اجتماعات قمة دول عدم الانحياز المختلفة من أجل الترويج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب في العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت الحاضر تشترك 47 دولة في عضوية المجلس من آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
وأنشأ المركز أيضا شبكة بهدف تشجيع المؤسسات الأكاديمية والبحثية الفردية، والعلوم والتكنولوجيا، والوكالات والصناعات في حركة عدم الانحياز والبلدان النامية الأخرى للمشاركة في أنشطته.


فلسطين

مركز العلوم والتكنولوجيا

دول عدم الانحياز

الحكومة الفلسطينية

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