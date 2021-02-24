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النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصف السادس الابتدائى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:44 ص
النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات للصف السادس الابتدائى طلاب المدارس - ارشيفية
محمود طه حسين

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تم إعلان النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات المجمع لطلاب الصف السادس الابتدائى للفصل الدراسى الأول المقرر أن يؤدى فيه الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء 2 مارس المقبل، وتتضمن الورقة الامتحانية للاختبار المجمع 30 سؤالا موزعة على المواد الدراسية المختلفة بواقع" 10 أسئلة فى اللغة العربية و5 أسئلة فى اللغة الإنجليزية و7 أسئلة فى الرياضيات و4 أسئلة فى الدراسات و4 أسئلة فى العلوم.

 ويجيب الطالب فى الصف السادس الابتدائى عن 30 سؤالا اختيار من متعدد فى ساعتين مدة الامتحان الموحد أو متعدد التخصصات، على أن يتم تصحيح الأسئلة من قبل مدرس كل مادة.
 
ومن أهم الموضوعات التى تضمنها النموذج الاسترشادى فى اللغة العربية، موضوع مفتاح النجاح وموضوع زيارة ومفاجأة، وشملت الأسئلة فى النماذج الاسترشادية جميع المواد الأساسية فى مناهج الفصل الدراسى الأول.

أكدت الحكومة، أنه على المدارس التأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات، وعند ظهور أي أعراض مرضية على أحد الطلاب يُعرض على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبى لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني، ولا يسمح له بتأدية الامتحانات، حفاظاً على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وتتولى المدرسة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتطبيق التعليمات الصادرة بشأن تطبيق الغرامة الفورية فى حالة عدم ارتداء الكمامة العاملين والطلاب"، بالإضافة إلى عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان.


أسئلة الامتحان الموحد

النماذج الاسترسادية

اخبار مصر

اخبار مصرية

النموذج الاسترشادى للسادس الابتدائى

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