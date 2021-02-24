نموذج استرشادى لامتحان الترم الأول متعدد التخصصات للشهادة الإعدادية

محمود طه حسين

ينشر اليوم السابع" النماذج الاسترشادية للامتحان متعدد التخصصات المجمع لطلاب الصف الثالث الإعدادى بعد الاعتماد الرسمى له وإعداده بشكل متخصص من قبل المسئولين، حيث يتضمن النموذج 3 امتحانات مجمعة فى كل مادة، كما تتضمن الورقة الامتحانية 35 سؤالا فى المواد الدراسية الأساسية، جميعها اختيار من متعددة ويجيب الطالب عنها بوضع خط أسفل الإجابة الصحيحة بواقع ساعتين كزمن للاختبار.



وتضمن نموذج اللغة العربية للشهادة الإعدادية درس "سميرة موسى"، وتضمن 5 أسئلة أبرزها معنى كملة نبوغها وجاءت الاختيارات "تفوقها ـ طموحها ـ إصراها ـ ضعفها"، وشمل النموذج المواد الدراسية الأساسية وهى"اللغة العربية والرياضيات والدراسات الاجتماعية والعلوم واللغة الإنجليزية".



وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل بامتحان ترم أول ليس عليه درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوى العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع.



وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.