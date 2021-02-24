المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو بانجو فى الساحل

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الساحل، سرعة إرسال تقرير المعمل الكميائى، حول ضبط كمية كبيرة من مخدر البانجو، بلغت 2 كيلو، بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه في المنطقة، بقصد تحقيق أرباح غير مشرعة، لتحديد كون المضبوطات كمواد مخدرة من عدمه، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت نيابة الساحل أمرت بحبس عاطل لحيازته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا بتمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط عاطل - مقيم بكفر الشيخ، وبحوزته حقيبة بداخلها (كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.