المشدد 3 سنوات لصنايعى سرق هاتف محمول مزارع بمدينة القرين بالشرقية

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد المهدى وعلاء سمير، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية رقم 1090 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة القرين بالعاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور القسم، يفيد بلاغا من " سعد محمود صالح" 27 سنة مزارع، مقيم القلعة القرين، يفيد أثناء قيادته دراجته البخارية بالطريق العام، استوقفه أحد الأشخاص وقام بترويعه بسلاح نارى بندقية خرطوش، وتعدى عليه بسلاح أبيض شفرة موس" وقام بإحداث إصابته جرح قطعى بالجبهة لسرقة هاتفه المحمول، وتمكن ضباط مباحث قسم القرين بمعرفة النقيب أحمد سرحان، معاون مباحث القسم، برئاسة الرائد أحمد شويخ، رئيس المباحث، من ضبط المتهم ويدعى" أحمد ر م" 23 سنة صنايعى كاوتش ومقيم القرين،، وتم إحالته من إحالته من قبل المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.