اليوم السابع
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"العلاقات العربية الروسية" فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:02 م
"العلاقات العربية الروسية" فى ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية مكتبة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية جاكلين منير

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نظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ورشة العمل "قراءة فى العلاقات العربية الروسية" بمشاركة عدد من الباحثين والأكاديميين من مصر وروسيا والمغرب.

تناولت ورشة العمل عدد من المحاور الخاصة بالعلاقات العربية الروسية، وتحدث فيها الدكتور علييف إيلدار  مدير إدارة العلاقات الدولية بالإدارة الدينية لروسيا الاتحادية ونائب رئيس منتدى الحوار المجتمعى حول "روسيا والعالم العربي" بروسيا الاتحادية، والدكتور كونستانتين ترويستيف كبير باحثين بمعهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية، والدكتورة آمال الحواسنى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن زهر بالمغرب، والدكتور أحمد طاهر مدير مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية ومدير تحرير التقرير الروسي، والدكتورة معالى لطفى سالم باحثة فى العلاقات الدولية، بالإضافة إلى الدكتورة مى مجيب أستاذ العلوم السياسية المساعد بجامعة القاهرة والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت نائب مدير المركز ومحمد العربى باحث أول بالمركز.

جدير بالذكر، أنه من المقرر أن يصدر مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية ملفًا خاصًا حول العلاقات العربية الروسية يتصدره تقديم للدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، بعنوان "العلاقات العربية الروسية من منظور مختلف"، وكذلك تقرير قدمه سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة السفير جيورجى بوريسينكو حول "النتائج السياسية بين مصر وروسيا لسنة 2020 والوضع الحالى للعلاقات الروسية المصرية".

 


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