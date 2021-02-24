الإحصاء يكشف: الإناث أقل عرضة لعدوى كورونا مقابل الذكور بناء على مناعة فطرية

كتب: مدحت عادل

رصدت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا وفقا للنوع خلال الفترة "14-29 ديسمبر 2020"، وذلك لدراسة مدى وجود اختلاف بين عدد الإصابات للذكور والإناث وأيهم أكثر عرضه للإصابة بالفيروس.

وأظهرت الدراسة، وجود اختلافات بين الذكور والإناث في الاستجابة المناعية لعدوى فيروس كورونا والأمراض الالتهابية، فالإناث أقل عرضة للعدوى الفيروسية مقارنة بالذكور بناء على مناعة فطرية وهرمونات الستيرويد كما أن مستويات تنشيط الخلايا المناعية عند الإناث أعلى منها في الذكور.



الإناث أقل عرضة لعدوى كورونا مقابل الذكور

وأشارت الدراسة إلى أن الإحصاءات أوضحت أن إجمالي عدد الإصابات بين الذكور تساوي 15761 إصابة بنسبة 52.4% مقابل 14343 إصابة من الإناث بنسبة 47.6%، بمقارنة التوزيع النسبي للإصابات في نهاية الموجة الأولى والموجة الثانية، ولوحظ وجود فرق طفيف في نسب الإصابات وفقا للنوع بين الموجة الأولى والثانية، حيث انخفضت نسبة إصابة الذكور في نهاية الموجه الأولى من 52.6% لتسجل 52.3% في بداية الموجه الثانية وهو فرق بسيط، كما ارتفعت نسبة إصابة الإناث بشكل طفيف في بداية الموجه الثانية لتسجل 47.7% مقارنة بنسبة إصابات الإناث في نهاية الموجه الأولى 47.4%.

وأوضحت الدراسة أنه برغم اختلاف نسبة إصابة الذكور والإناث في الموجتين ولكن وجد أن نسبة الإصابة بالفيروس في الذكور هي الأعلى دائما مقارنة بنسبة الإصابة في الإناث، إلا أن هذا الاختلاف لا يعكس وجود أثر واضح للنوع على نسب الإصابة بالفيروس، حيث لم تختلف نسبة الإصابة وفقا للنوع عن نسبة النوع الموجود في مصر.