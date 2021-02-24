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هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:17 م
هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحى سبوتنيك واسترازينيكا لقاح كورونا
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"استرازينيكا / AZD 1222"، لمواجهة فيروس كورونا.

وصرح الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت أمس الاستخدام الطارئ للقاحي " سبوتنيك V" و "استرازينيكا / AZD 1222" المستورد من كوريا الجنوبية، وذلك بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.


وأضاف، أنه بعد ترخيص هذين اللقاحين فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية أربع لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحي "سينوفارم" و"كوفيشيلد/استرازينيكا"، وأن هيئة الدواء تعكف حالياً على دراسة وتقييم باقى اللقاحات.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضماناً لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.



 


لقاح كورونا

هيئة الدواء

المستحضرات الطبية

استرازينكا

لقاح استرازينكا

لقاح سسبوتنيك

اليوم السابع بلس

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