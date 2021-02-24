نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية تسجل 77.3%

كتب وليد عبد السلام

كشفت بيانات كورونا الرسمية عن بلوغ نسب الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية 77.3%، بعد ارتفاع عدد المتعافين بالجمهورية من الإصابة بالفيروس لـ 138683 حالة حتى اليوم.



ويتم تسجيل الحالات الجديدة المصابة بكورونا، والتى يثبت ايجابيتها بالتحليل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 179407 حالة من ضمنهم 138683 حالة تم شفاؤها، و 10443 حالة وفاة.



وتواصل الحكومة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.







