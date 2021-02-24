الإحصاء: موجة كورونا الثانية أشد وأسرع انتشارا وكسر حاجز الألف فى 31 يوما فقط

كتب: مدحت عادل

سجل شهر مارس أقل متوسط إصابات يومي حيث سجل 24 إصابة يومية، ويمثل يونيو أعلى إصابات منذ بداية تسجيل حالات الإصابة في مصر، فقد سجل متوسط الإصابات اليومي في شهر يونيو حوالي 1443 إصابة يومية في مقابل 627 إصابة يومية في شهر مايو، ثم عاود المتوسط اليومي للإصابات بالانخفاض مرة أخرى ليسجل 831 إصابة يومية في شهر يوليو.



عدد الإصابات

وقال جهاز الإحصاء في دراسة حديثة صادرة عنه، إن معدل الإصابات استمر في التراجع ليسجل 141 إصابة يومية في شهر أكتوبر إلا أن هذا الانخفاض في متوسط عدد الإصابات اليومي لم يستمر فقد عاود المتوسط في الإرتفاع مرة أخرى ليسجل 276 إصابة يومية في شهر نوفمبر وارتفع بشكل كبير وسريع جدا ليصل متوسط الإصابة اليومي إلى 659 في شهر ديسمبر.