الأسهم الأمريكية تفتح منخفضة مع عودة التكنولوجيا للتراجع

رويترز

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على تراجع اليوم الأربعاء، مع استمرار تأثر أسهم شركات التكنولوجيا ببواعث القلق حيال التقييمات، بينما ارتفعت بعض الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية توقعا لانتعاش.