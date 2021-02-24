يذكر أنه منذ دخول إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، أعربت أكثر من مرة عن قلقها من الصواريخ الإيرانية الباليستية، مشيرة إلى نيتها ضمها إلى المفاوضات حول الاتفاق النووي في حال استؤنفت مع طهران.



وكانت المتحدثة باسم البنتاجون، الكوماندور جيسيكا مانولتي، قالت أمس،"إن إيران التي تصدر الأسلحة والصواريخ والمسيرات إلى ميليشيات الحوثي، طورت بشكل كبير قدراتها الصاروخية وتقنياتها.