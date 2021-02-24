استحداث إدارة لتقليل الفاقد من المياه بشركة مياه القناة

الإسماعيلية - صبرى غانم

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إن الأجهزة التنفيذية بمحافظات القناة تقدم جهودا كبيرة من أجل تحسين جودة الخدمات التى تقدمها الشركة لعملائها بإقليم القناة، جاء ذلك خلال رئاسته مساء الثلاثاء للاجتماع الدورى لمجلس إدارة الشركة، وبحضور سكرتيرى عموم محافظات القناة وأعضاء مجلس الإدارة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حرص الشركة على استمرار خطتها على جميع المحاور، والتى تستهدف تقديم خدمة متميزة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى محافظات القناة.

واستعرض قطاع المعامل والجودة بالشركة بتقديم بيان إحصائى بإجمالى عدد العينات، التى يتم أخذها من المحطات والشبكات على مستوى محافظات القناة (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد) للقيام بجميع المهام والتحاليل المطلوبة (الكيميائية والميكروبيولوجية) بصفة يومية للمياه على مدار الـ24 ساعة للتأكد من صلاحيتها، والتى أثبتت جودتها وصلاحيتها، كما تم عرض نتائج تحاليل العينات من طرود محطات مياه الشرب بمحافظات القناة الثلاثة خلال شهرى " نوفمبر- ديسمبر 2020 "، وشهر يناير 2021، والتأكد من مطابقتها للمعايير القياسية طبقا للقانون 458 لسنة 2017 لضمان تقديم خدمة متميزة فى مجال مياه الشرب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم عرض الجهود التى تبذلها الشركة لتحقيق الالتزام البيئي في محطات معالجة الصرف الصحي، والحرص الدائم على تقديم خطط الإصحاح البيئى للمحطات والتنسيق المستمر مع أجهزة شؤون البيئة بمحافظات القناة من أجل التخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحى.

كما تم مناقشة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ومشروعات الإحلال والتجديد لعدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع توصيل المياه لقرى شرق البحيرات بالقنطرة شرق ضمن مبادرة " حياه كريمة " بمحافظة الاسماعيلية، ومشروعات الإحلال والتجديد لمحطة مياه فايد المرشحة، ومحطة مياه جنيفة الجديدة بقطاع السويس وغيرها من مشروعات الإحلال والتجديد بمحافظات القناة الثلاثة .

كما أكد رئيس شركة مياه القناة أنه نظرا للأهمية الكبيرة لتقليل الفاقد من المياه المنتجة وفق أطر هيكلية وعلمية دقيقة فقد تمت الموافقة على استحداث إدارة عامة لتقليل الفاقد وذلك لتحديد نسبة الفاقد من المياه المنتجة من خلال مراقبة أجهزة القياس بكل منطقة، مع الاستمرار فى أعمال دراسة تقليل فواقد تسرب المياه ورفع كفاءة وحدات الإنتاج والشبكات وتحديد جدول زمنى للكشف الدورى على شبكات المياه التابعة للشركة على مدار العام واستمرار حملات حصر الوصلات الخلسة على مستوى محافظات القناة.











