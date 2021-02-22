14سهماً تهبط ببورصة مسقط بجلسة الاثنين على رأسها الشرقية للاستثمار القابضة

كتب هانى الحوتى

تراجع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بعد ارتفاعها خلال الثلاث الجلسات الماضية، إذ هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.130% خاسراً 4.758 نقطة ليغلق عند مستوى 3561.204 نقطة، وبلغ حجم التداول 17.6 مليون سهم بقيمة 2.6 مليون ريال عبر تنفيذ 610 صفقة لعدد 43 سهماً.

وارتفعت 5 أسهم على رأسها سهم "الشرقية لتحلية المياه" بنسبة 7.14%، ثم سهم "بنك نزوي" بنسبة 1.02%، ثم سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 0.64%، فيما تراجع 14 سهماً على رأسها سهم "الشرقية للاستثمار القابضة" بنسبة 8.11%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 4.26%، ثم سهم "الوطنية لمنتجات الألمنيوم" بنسبة 3.75%، فيما تصدر سهم "العمانية للاتصالات" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 502.1 ألف ريال عماني.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الشرقية للاستثمار القابضة، البيانات المالية المدققة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2020.

في سياق آخر أعلنت شركة إس إم إن باور القابضة، اجتماع مجلس الإدارة، يوم 18 فبراير الجاري، وتم اعتماد القوائم المالية المنفصلة والموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وتقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والنظر في تقرير مجلس الإدارة والموافقة عليه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير حوكمة الشركات لذات العام.

في سياق ذاته أعلنت شركة الباطنة للتنمية والاستثمار القابضة، البيانات المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 191.4 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 254.5 ألف ريال عماني عام 2019 بنسبة انخفاض 24.8%، وحققت الشركة خسائر بقيمة 261.6 ألف ريال عماني عام 2020 مقابل 622.1 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض 57.9%.