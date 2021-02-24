اجتماع لمناقشة مقترح مشروع إيطالى حول إدارة المياه فى ظل التغيرات المناخية

كتبت أسماء نصار

عقد اجتماع عن طريق الفيديوكونفرانس بدعوة من وزارة التعاون الدولى والسفارة الإيطالية بالقاهرة لمناقشة مقترح المشروع المقدم من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون (AICS) بتمويل من الاتحاد الأوروبى بعنوان (الإدارة الذكية للمياه فى ظل التغيرات المناخية- استدامة إدارة المياه الزراعية والقدرة على الصمود من النظام البيئي الزراعي لتغير المناخ في مصر وشرق إفريقيا) .



شارك فى الاجتماع رئيس الإدارة المركزية للتمويل الأجنبي وممثلى السفارة الإيطالية بمصر، حيث قام ممثل الوكالة الايطالية بعرض انشطة المشروع وأهدافة لدراستها من جانب الوزارتين.



يشار إلى أن منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا تعانى من العديد من التحديات والصعوبات منذ سنوات، قادت بالتالي إلى انتكاسة خطيرة في التقدم الذي أحرز نحو تحقيق هدف القضاء على الجوع.



ومن بين هذه التحديات الاستخدام المتزايد غير المستدام للموارد الطبيعية الشحيحة أو المتناقصة بالفعل، ولا سيما المياه، وتزايد معدلات الجوع وسوء التغذية، والأزمات الاجتماعية والسياسية التي طال أمدها في العديد من بلدان المنطقة.



وتحاول الدول إدارة الموارد المائية بشكل صحيح لأنه كلما زاد الإنتاج وقلت النزاعات والصراعات، زاد الأمن الغذائى وتوفير احتياجات الإنسان، بالإضافة إلى ضمان وجود مياه فهي من العوامل الهامة، و تطوير رؤى فعالة لضمان وجود المياه للجميع فيجب ترجمة الرؤية للتنفيذ على أرض الواقع، لتشجيع التعاون بين الجهات المعنية بالمياه وبهذا الشأن هناك بعض الحلول المبتكرة مثل تبني الإدارة المستدامة للمياه وزيادة إنتاجية المياه والتوسع في إدارة المياه ودعم الاقتصاد الأخضر ودعم تطوير المياه العابرة للمياه والشفافية وفاعلية التكلفة والتأمين المائي والتنسيق والتعاون بين الدول.

