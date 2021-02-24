اتحاد تجارى إيطالى: نحن فى حالة حرب بدون أسلحة والخسارة حتى الـ100٪

فاطمة شوقى

قال رئيس اتحاد التجاريين الإيطاليين (كونفكوميرتشو) أندريا دى بالداسارى: "نحن في حالة حرب بلا أسلحة، حرب مكونة من فيروس كورونا والإجراءات التقييدية".

وأضاف بالداسارى، في تصريحات لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية الدولية الإيطالية، "ويل لوضع الصحة قبل الاقتصاد"، موضحا أن "هذه الحرب تتسبب بالعديد من القتلى، حيث تصل الخسائر في بعض الحالات إلى نسبة 100٪".

وفي معرض تقييمة للوضع على ضوء إقامة مهرجان سان ريمو الغنائي، المقرر من 2ـ6 مارس المقبل، أشار بالداساري الى أن "المهرجان ينقسم إلى جزئين، ذلك الخاص بالتلفزيون الذي سيحقق الأرباح، والثاني المرتبط بمدينتنا التي تزدهر بالأحداث، الشخصيات وبسحر سياق لن يكون موجوداً هذا العام ولن نتمكن من عيشه".

وأفادت بيانات صدرت عن المعهد الوطني الايطالي للاحصاء (استات) بانخفاض الانتاج الصناعي في العام الماضي بنسبة 11.5%، جراء جائحة كورونا ،ما يمثل أسوأ نتيجة منذ عام 2009.

ووفق البيانات، ارتفع الانتاج في شهر ديسمبر الماضي بمعدل 1% مقارنة بشهر نوفمبر من نفس العام، بينما سجل تراجعا بمعدل 0.5 على اساس سنوي (شهر كانون الاول/ديسمبر 2019).