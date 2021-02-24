اليوم السابع
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إحالة 6 فنيين بأوقاف الغربية والإسكندرية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى

الأربعاء، 24 فبراير 2021 08:03 م
إحالة 6 فنيين بأوقاف الغربية والإسكندرية لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى خطيب - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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قررت الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، إحالة 6 فنيين بالإدارة الهندسية لأوقاف الإسكندرية وأوقاف الغربية للشئون القانونية بديوان عام الوزارة، وذلك لخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى فيما كلفوا به من عمل فى المعاينات المطلوبة منهم.
 
كما أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، خدمة "ا.ع"، إمام وخطيب بمديرية أوقاف القليوبية لانقطاعه عن العمل، وذلك طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية.
 
وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح الإمام لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف القليوبية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك .
 

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