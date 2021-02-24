أسعار الذهب اليوم الأربعاء 24-2-2021 في مصر

كتب إسلام سعيد

ننشر أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وذلك مع استقرار المعدن محليا وسعر أونصة الذهب عالمياً عند 1807 دولارا، ويسجل سعر الذهب في السوق المصري حالياً 791 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي بالسوق

وأسعار الذهب اليوم بالنسبة لعيار 21 سجل 791 جنيها، وبلغ عيار 18 سجل 678 جنيها وسجل عيار 24 سجل 904 جنيها وبلغ الجنيه الذهب 6328 جنيها وتسجل اونصة الذهب 1807 دولار.

ومع انتشار وتوجه المستهلكين للشراء الإليكترونى والتسوق عبر مواقع البيع المختلفة، أو حتى مواقع الشركات المنتجة والمصنعة، ظهرت حالات لشراء الذهب عبر الإنترنت لكنها كشفت عن مشكلات كبيرة قد يتعرض لها المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت.

وهناك عدة مخاطر عند شراء المشغولات الذهبية عبر الإنترنت، يوضحها لنا جورج عبد الله أحد المنتجين للذهب في مصر، والتي من بينها أن الذهب قد يكون مغشوش أو ذهب صيني أو ذات منشأ غير معروف.

وأضاف في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من ضمن هذه المشكلات هو أن تشترى الذهب وقد يكون مسروق وهنا قد تتعرض للمسائلة القانونية، مشيراً إلى الغش في الأعيرة الذهبية المختلفة، أي تشترى ذهب عيار 21 كمثال وتكتشف أنه 18 فيما بعد وهكذا.