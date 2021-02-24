الذهب مستقر عند 791جنيها للجرام.. والأسواق تنتظر نتائج حديث رئيس الفيدرالى الأمريكى

كتب إسلام سعيد

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021، وذلك مع استقرار سعر أونصة الذهب عالمياً عند 1807 دولارا، وهنا نجد أن الأسواق العالمية تنتظر نتائج حديث جيروم باول حول التضخم والتوظيف وكذلك مستقبل النمو في الولايات المتحدة، وهو ما سيرسم ملامح حركة سعر الذهب خلال الساعات القادمة.

سعر الذهب في السوق المصري يسجل الآن 791 جنيها للجرام من عيار 21، وهو العيار الرئيسي بالسوق، لكن ربما تشهد الأسواق تغيرات ملحوظة في الأسعار الساعات القادمة مع ترقب عالمي حول توجهات المستثمرين بعد حديث جيروم باول.



أسعار الذهب اليوم:



عيار 21 سجل 791 جنيها.



عيار 18 سجل 678 جنيها.



عيار 24 سجل 904 جنيها.



الجنيه الذهب 6328 جنيها.



اونصة الذهب 1807 دولار.

رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قال أمس إن التضخم والتوظيف لا يزالان أقل بكثير من أهداف بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يعني أنه من المرجح أن تظل السياسة النقدية السهلة في مكانها.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد هذا العام في عائدات السندات الذي صاحب القلق المتزايد بشأن التضخم ، قال باول إن ضغوط الأسعار لا تزال هادئة في الغالب وأن التوقعات الاقتصادية لا تزال "غير مؤكدة إلى حد كبير".

وقال في ملاحظات معدة أمام لجنة المالية بمجلس الشيوخ: "الاقتصاد بعيد جدًا عن أهدافنا في التوظيف والتضخم، ومن المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير".