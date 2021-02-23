ارتفاع محدود في أسعار الذهب بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 791 جنيها

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 23 فبراير 2021 بقيمة جنيهين فقط، وذلك مع ارتفاع محدود لسعر أونصة الذهب عالمياً إلي 1807 دولارا، الأمر الذي أدى إلى تحرك سعر الذهب في السوق المصري إلي 791 جنيها للجرام من عيار 21.



أسعار الذهب اليوم... عيار 21 سجل 791 جنيها

عيار 18 سجل 678 جنيها

عيار 24 سجل 904 جنيها

الجنيه الذهب 6328 جنيها

اونصة الذهب 1807 دولار

وصعد الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم 0.2% إلى 1812.06 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ السادس من فبراير عند 1815.63 دولار في وقت سابق من الجلسة. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1811.30 دولار.

وبلغ الدولار أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون شهادة يدلي بها جيروم باول رئيس الفدرالي الأميركي أمام الكونجرس في وقت لاحق اليوم، وهذا يجعل الأسواق تترقب مزيد من التحرك في أسواق العملات والذهب.