وكالة الطاقة الذرية: إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%

فيينا (رويترز)

أظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن إيران انتجت 17.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 فى المئة، بما يتماشى تقريبا مع قانون يقضى بإنتاج عشرة كيلوجرامات شهريا بدأت بمقتضاه هذه العملية فى يناير.

وأصدرت الوكالة تقريرا إضافيا إلى جانب تقريرها الربع سنوى الاعتيادى للدول الأعضاء عن أنشطة إيران النووية، واطلعت رويترز على التقريرين.

وجاء فى التقرير الثانى أن إيران لم ترد بعد على تساؤلات بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها فى موقعين تم تفتيشهما العام الماضي.