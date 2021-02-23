هبوط بورصة الكويت بالمستهل.. و"طيران الجزيرة" تحقق 26.4 مليون دينار خسائر

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.77% خاسراً 43.62 نقطة ليصل إلى مستوى 5655.98 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% خاسراً 61.72 نقطة ليصل إلى مستوى 6164.36 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.15% خاسراً 6.91 نقطة ليصل إلى مستوى 4653.05 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.40% خاسراً 19.58 نقطة ليصل إلى مستوى 4823.34 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 115.7 مليون سهم بقيمة 26.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5118 صفقة، وهبط 11 قطاعاً ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 3.06%، اعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.35%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.81%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.73%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.32%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.24%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والخدمات المالية بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.05%.

في سياق متصل أعلنت شركة طيران الجزيرة، النتائج المالية لعام 2020، وتحولت الشركة للخسائر بقيمة 26.4 مليون دينار كويتي عام 2020 مقابل أرباح بقيمة 14.9 مليون دينار كويتي عام 2019 بنسبة انخفاض 277%، وبلغت خسائر السهم الأساسية 132 دينار كويتي مقابل 74.71 دينار كويتي عام 2019، وبلغ إجمالي الموجودات 162.6 مليون دينار كويتي مقابل 166.7 مليون دينار كويتي بنسبة انخفاض 2%.

وفي سياق آخر أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة-زين، اجتماع مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة لعام 2020.

في السياق ذاته أعلنت شركة عمار للتمويل والإجارة، اجتماع مجلس الإدارة الثاني، يوم الاثنين الموافق 1 مارس 2021، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020.