مفيد لصحة قلبك.. تجنب التدخين وتخلص من الدهون وعليك بالفاكهة والرياضة

كتبت مروة هريدى

القلب حجمه مثل قبضة اليد إلا أنه عضو مذهل وحيوى ومهم جدًا بالجسم، ورغم ذلك لا يحظى بالاهتمام الذى يستحقه إلى أن يحدث خلل ما وقتها نلتفت إلى أهمية القلب لصحتنا لأن هذا الخلل يترتب عليه أضرار جسيمة قد تصل إلى حد الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع "medicalxpress".

يضخ القلب يوميًا كمية الدم التى يمكن أن تملأ خزانًا بسعة 2000 جالون، حيث أن وظيفتها إمداد الجسم بما يحتاجه من الأكسجين والمغذيات المختلفة، ويتدفق الدم عبر 60 ألف ميل من الأوعية الدموية لتغذية كل خلية ونسيج فى الجسم.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA) فإن أعلى معدل وفيات بين الأمريكيين سببها الإصابة بأمراض القلب، حيث تقول إن مرض القلب التاجى هو المشكلة الأكثر شيوعًا والتى يعانى منها القلب وسببها فى الغالب قصورنا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة القلب، حيث أنه بمرور الوقت تتراكم الدهون والكوليسترول والمواد الأخرى الضارة داخل الشرايين التى تحمل العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، لذلك إذا لم نتخذ خطوات جادة لتجنب ما هو ضار بصحة القلب قد يؤدى الأمر فى النهاية إلى منع هذه الدهون تدفق الدم الذى يهبنا الحياة ما يترتب عليه الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

- فيما يلى.. روشتة الخبراء وأخصائيين القلب للحفاظ على صحتنا وتجنب الإصابة بأمراض القلب المختلفة:

1- الإقلاع عن التدخين، حيث أن المواد الكيميائية الموجودة فى السجائر تصيب الأوعية الدموية وتعمل على تراكم الترسبات الدهنية فى الشرايين.

2- محاولة فقدان الوزن الزائد والدهون لأنها تمثل عبئًا إضافيًا على قلبك لذلك من الضرورى التخلص منها من خلال اتباع نظام غذائى صحى متوازن ونمط حياة أفضل.

3- الاستماع للطبيب فيما يتعلق بالحفاظ على ضغط الدم ومستويات الكوليسترول طبيعية بما يساهم أيضًا فى الحفاظ على الشرايين خالية من العوائق.

4- ممارسة الرياضة مفيدة لصحة القلب والجسم بشكل عام.

وحددت الأبحاث عناصر أساسية مهمة لنظام غذائى مفيد لصحة القلب يشتمل على تناول الفاكهة والخضروات يوميًا وكذلك الحبوب الكاملة مثل الشوفان والفشار والبروتين منخفض الدهون بما فى ذلك الأسماك والبيض والمكسرات والفول وغيرها، وتجنب الإفراط باستخدام ما يضر صحة قلوبنا، مثل الملح والسكر والكحول والدهون المشبعة والمتحولة.