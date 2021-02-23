مظاهرة بالأبقار فى شوارع ليون احتجاجا على منع اللحوم بوجبات المدارس.. فيديو

كتب محمد شعلان

نظم مجموعة من العاملين في قطاع الزراعة وتربية الماشية في مدينة ليون الفرنسية، تظاهرة غريبة اصطحبوا فيها الحيوانات في الشوارع، وذلك اعتراضا على مشروع لبلدية المدينة، الذى يقضى بتقديم وجبات للتلاميذ في المدارس من دون لحوم، والعمل على أن تحتوى وجبات الطلاب على الأسماك والبيض فقط، ابتداء من الثاني والعشرين من فبراير الجاري.

وعرضت شبكة "يورو نيوز"، جانب من تظاهرة المزارعين الفرنسيين، وأظهرت اللقطات تحرك لجرارات زراعية وعليها اعلام خضراء في الشوارع ، كما تم ملء عربات بالحيوانات والأبقار تتحرك به في الشوارع وسط تواجد الشرطة لايصال رسالة مفادها أن قطاع تربية المواشى يستعرض لخسائر كبيرة حال تنفيذ قرار وقف اللحوم في الوجبات المدرسية.



احتجاج بالحيوانات فى شوارع ليون



جانب من الاحتجاج

قرار منع اللحوم في الوجبات المدرسية اتخذته البلدية التي يرأسها جريجوري دوسيه، من حزب الخضر، وهو قرار محلي، إلا أن صداه تردد في فرنسا بشكل عام، وشكل موضوع استهلاك اللحوم، الذي يتشعب إلى مهن وقطاعات عدة، مادة مثيرة للجدل في الأيام الأخيرة، حتى أنّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، وصف الخطوة بـ"الأيديولوجية الفاضحة".



مزارعون غاضبون فى فرنسا



مظاهرة بالابقار

وفى الهند، أغلق آلاف المزارعين من الولايات المجاورة طرقا رئيسة مؤدية إلى العاصمة احتجاجا على قرار الحكومة بتحرير عمليات شراء المنتجات الزراعية، ما دفع مئات من قوات الشرطة والأمن إلى الانتشار على أطراف نيودلهى أول أمس الأحد.

ووفقا لـ"رويترز"، وبعد يوم من انتهاء اشتباكات بين الجانبين باتفاق على إمكانية تظاهر المزارعين فى العاصمة، تصاعد التوتر مرة أخرى فى الاحتجاجات على القوانين الجديدة التى يخشى المزارعون أن تحرمهم الحد الأدنى من الأسعار المضمونة لمحاصيلهم.