اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:24 م
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محافظ مطروح: زيادة حافز جذب العمالة بمدن غرب المحافظة لـ200% بدلا من 150%

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:10 م
محافظ مطروح: زيادة حافز جذب العمالة بمدن غرب المحافظة لـ200% بدلا من 150% اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح حسن شمالى

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أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن موافقة وزارة المالية على طلب محافظة مطروح بزيادة حافز جذب العمالة لمدن غرب مطروح (النجيلة، برانى، السلوم، سيوة) لجميع العاملين بالجهات التابعة لديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات بتلك المناطق، وذلك لتحقيق الاستقرار للعاملين بتلك المناطق، والذى سيكون له مردود كبير فى التنمية والجذب السكانى للمحافظة.

 

وأشار محافظ مطروح إلى انه تم زيادة حافز جذب العمالة بتلك المدن ليصبح 200% بدلا من 150%، وذلك على أن يبدأ التطبيق بداية من 1/7/2021 القادم.


حافز جذب العمالة

النجيلة

براني

السلوم

سيوة

اخبار مطروح

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