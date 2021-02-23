وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قالت إنها ستعلن تعديلات قواعد التباعد الاجتماعي حتى قبل يومين من انتهاء القواعد الحالية، حيث من المقرر أن تنتهي قواعد التباعد الاجتماعي الحالية في يوم 28 فبراير، وتلتفت الأنظار إلى ما إذا كانت التعديلات ستشمل حظر التجمعات الخاصة التي تضم 5 أشخاص أو أكثر، باستثناء التجمعات العائلية، المطبقة حاليا في جميع أنحاء البلاد.



وتتوقع الحكومة أن يرتفع عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 مرة أخرى، فيما يظل عدد الإصابات اليومية أقل من 400 إصابة لليوم الثاني على التوالي اليوم.

وقال "سون" إن عدد اليوم يبدو أنه تأثر بقلة الاختبارات التشخيصية لكورونا خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفا أن عدد الإصابات اليومية من المتوقع أن يرتفع مرة أخرى اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

