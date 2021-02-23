قافلة طبية شاملة بعزبة أبو على بمركز زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة .. صور

الغربية - عادل ضرة

استكمالاً لفاعليات القوافل التى أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، توجهت اليوم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات لعزبة أبو على بمركز زفتى، والتى قامت بالكشف على المواطنين وتوفير العلاج اللازم لهم بالمجان بتكلفة إجمالية 154950 جنيه.

كما تم تنفيذ القافلة الاجتماعية التى نظمتها مؤسسة التكافل بمديرية التضامن الاجتماعى بعزبة مشرف بمركز زفتى حيث تم توزيع مساعدات نقدية بقيمة 60 ألف جنيه يستفيد منها 300 أسرة، كما تم توزيع مساعدات عينية (100 كرتونة مواد غذائية بإجمالى تكلفة 18 ألف جنيه، 100 بطانية بإجمالى تكلفة 15500 جنيه و 100 كجم لحوم بتكلفة 9000 جنيه) يستفيد منهم 100 عائلة من العائلات الأكثر احتياجاً بالقرية، بإجمالى تكلفة 107 ألف و500 جنيه.