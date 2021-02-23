فوائد مخلل الليمون.. يُعزز صحة العظام والجهاز الهضمى وينظم ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

نعشق جميعًا تناول المخللات بجانب الطعام بالرغم أن أغلب الناس يعتبرونها غير صحية، ولكن هذا ليس صحيحًا، حيث تقول خبيرة التغذية الهندية المشهورة روجوتا ديويكار، إن المخللات غنية بفيتامين أ وك وبكتيريا البروبيوتيك الصحية، ويعد مخلل الليمون أحد أكثر الخيارات صحية بين أنواع المخللات، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

وفيما يلى.. 5 أسباب تدفعك لتناول مخلل الليمون:

1- يساعد فى تنظيم ضغط بالدم

تدفق الدم الجيد مهم للغاية لحياة صحية، حيث يمكن أن تؤدى التقلبات بتدفق الدم إلى ارتفاعه أو انخفاضه وكلاهما خطير، لذلك يمكن أن يساعد إضافة كمية صغيرة من مخلل الليمون إلى نظامك الغذائى فى تحسين تدفق الدم، لأنه غنى بالنحاس والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

2- تعزيز صحة العظام

مع تقدم العمر تبدأ صحة عظامنا فى التدهور خاصة لدى النساء، يحدث هذا بسبب نقص الحديد والكالسيوم، ويمكن أن يساعد تناول الليمون المخلل فى الحفاظ على صحة العظام لأنه غنى بالحديد والكالسيوم بجانب فيتامين C و A والبوتاسيوم.

3- يُحافظ على صحة الجهاز المناعى

مخلل الليمون مفيد ومنعش ويمكن إدراجه ضمن قائمة الأطعمة المفيدة لتعزيز جهاز المناعة لدينا وذلك لاحتوائه على فيتامين ب.

4- مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية

مخلل الليمون خالى من الدهون وله نكهة ومذاق لذيذ تجعله مثالى لنظامك الغذائى، ولكن مع أهمية الاعتدال فلا يشترط تناوله مع كل وجبة.

5- يحافظ على صحة الجهاز الهضمى

يحتوى مخلل الليمون على إنزيمات تسمح بإزالة السموم من الجسم، ويمكن أن يساعد بالحفاظ على صحة الجهاز الهضمى، كما يُقلل من ظهور حب الشباب ويُعزز فقدان الوزن.