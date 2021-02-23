ضبط 150 طربة حشيش بقيمة مليون جنيه بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضي

ضبطت الأجهزة الأمنية 150 طربة من مخدر الحشيش بحوزة إثنين من العناصر الإجرامية بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة من ضبط(شخصين من العناصر الإجرامية - مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بحوزتهما (عدد 150 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وذلك حال إستقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة الدلنجات ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة مليون و50 ألف جنيه تقريباً، فتم اتم إتخاذ الإجراءات القانونية.