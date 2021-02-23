صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.84% رابحاً 76.42 نقطة ليصل إلى مستوى 9154.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.86% رابحاً 235.14 نقطة ليصل إلى مستوى 27661.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 96.9 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق الأسهم السعودية، على رأسها قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.32%، أعقبه قطاعي المواد الأساسية والاتصالات بنسبة 1.23%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.06%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.99%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.63%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.60%، ثم قطاعي الطاقة وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.5%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.48%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.32%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.29%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 1.53%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.46%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.05%.

وقفز 108أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.98%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 9.93%، ثم سهم "عسير" بنسبة 9.92%، وتراجع 67 سهماً على رأسها سهم "جازادكو" بنسبة 3%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 1.85%، ثم سهم "أليانز إس إف" بنسبة 1.47%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 359 مليون ريال سعودي.

في سياق متصل أعلنت شركة مسقط المالية، مدير صندوق مشاعر ريت، عن تلقيها إخطاراً بتاريخ 22 فبراير الجاري، من مستأجر عقاراته (شركة إسكان للتنمية والاستثمار) طلباً في إعادة تقييم الإيجار المستحق عن الفترة الحالية من خلال تعيين خبير مستقل لتقييم الإيجار بسبب الظروف الاستثنائية الحالية الناتجة جراء جائحة فيروس كورونا، وسيقوم مدير الصندوق حاليًا بتقييم هذا الطلب داخليًا فيما يتعلق بالعقارات المؤجرة المعنية، كما يتعذر على مدير الصندوق حاليًا على تحديد الأثر بدقة وسيتابع الأحداث ويعلن عن أي تطورات جوهرية مستقبلية.

في سياق آخر أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني، النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2020، وحققت إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 1.5 مليار ريال سعودي عام 2020 مقابل 1.2 مليار ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 21.17%، وبلغ إجمالي الدخل 55.5 مليون ريال سعودي مقابل 42.4 مليون ريال سعودي عام 2019 بنسبة نمو 30.674%، وبلغت ربحية السهم 0.82 ريال سعودي مقارنة مع 0.4 ريال سعودي.