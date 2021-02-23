سلاحه الإرادة.. علاء ابن بنى سويف قهر السرطان فى عامين بعد 18 جلسة كيماوى

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع الشاب علاء ميهوب ابن مدينة الواسطى والذى تغلب على السرطان وانتصر عليه وشفى بعد عامين من العلاج داخل معهد الأورام.

وقال علاء ميهوب لـ"اليوم السابع": اسمى علاء ميهوب هاشم أحمد 22 سنة من محافظة بني سويف بدأت رحلة العلاج من السرطان في 2017 وشعرت بألم فى العظام وطلب منى عمل مجموعة من التحاليل والأشعة التى أثبتت إصابة بتسوس فى العظام، وقمت بأخذ 18 جرعة من العلاج الكيماوى وتناقلت للشفاء بعد عناء شديد.

وقال علاء، إن مرض السرطان علاجه القوة النفسية والإرادة والعزيمة لتكون طوق نجاة من المرض وأشكر أمي على وقفتها معى.