سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو مخدرات فى الساحل

كتب عبد الرحمن سيد

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر البانجو قبل بيعهم على عملائه بالساحل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط عاطل ومقيم بكفر الشيخ، وبحوزته حقيبة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.