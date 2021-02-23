اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو مخدرات فى الساحل

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 12:13 م
سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو مخدرات فى الساحل حملة أمنية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على عاطل بحوزته 2 كيلو من مخدر البانجو قبل بيعهم على عملائه بالساحل، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات. 
 
تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة، والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط عاطل ومقيم بكفر الشيخ، وبحوزته حقيبة بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.
 
بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. 

امن القاهرة

بيع مخدرات

اخبار عاجلة

الساحل

امن ومنافذ

مخدر البانجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة